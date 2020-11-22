台東美和車輛撞民宅 車內2人1輕傷1無礙 09:222020/11/22 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東市知本地區發生車輛撞民宅意外。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東市知本地區22日清晨5點許發生一起車輛撞民宅的事故，1輛箱型車由南往北方向（由屏東往花蓮）行駛，在行經美和地區時，不明原因車輛突然失控打滑，撞上對面民宅以及早餐店，並波及2部機車以及路燈；箱型車上2名人員，駕駛無礙，另1名乘客輕傷送醫，警方初步調查並無酒駕，事故原因正由警方調查中。 (中時 ) #民宅 #車輛 #地區 #事故 #箱型車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 保時捷車頭撞爛！國3苑裡段4車追撞 7人受傷送醫 09:312020/11/22 社會 高鐵晚間加開1列北上列車 全車自由座 09:192020/11/22 生活 國旅9人座包車 上山下海隨你 04:102020/11/22 地方新聞 來去陽明山泡湯賞紅葉 04:102020/11/22 《旺來報》 國一4死大車禍 超載又全沒繫安全帶 其中3越南移工 08:242020/11/22 社會 國1重大車禍 休旅車翻覆6人噴飛4死2傷 2人有酒精反應 06:452020/11/22 社會 比特幣漲破1.8萬美元 近歷史高點 04:102020/11/22 財經焦點 飯店推微型尾牙桌數門檻降低 04:102020/11/22 時尚消費 給尪千鈔自助洗車 妻見錢包剩200 老司機邪笑歪樓 09:522020/11/22 生活 西湖鄉親護石虎有功 苗縣府有獎 04:102020/11/22 地方新聞 社會熱門新聞 住戶問「老婆前天陪上班？」保全愣住 看監視器後崩潰嚇壞 - 社會 「我的婆婆殺了我」冷血霸凌言語曝光 惡婆婆身分起底超驚人 - 社會 國1重大車禍 休旅車翻覆6人噴飛4死2傷 2人有酒精反應 - 社會 師大男碩士臉書398字道別文 疑輕生親友崩潰尋人 - 社會 媳婦生前遭虐錄音檔曝光！20次道歉沒用 婆婆怒狂酸：不是很能幹？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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