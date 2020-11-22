台東市知本地區22日清晨5點許發生一起車輛撞民宅的事故，1輛箱型車由南往北方向（由屏東往花蓮）行駛，在行經美和地區時，不明原因車輛突然失控打滑，撞上對面民宅以及早餐店，並波及2部機車以及路燈；箱型車上2名人員，駕駛無礙，另1名乘客輕傷送醫，警方初步調查並無酒駕，事故原因正由警方調查中。

(中時 )