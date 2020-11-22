桃園一名黃姓聯結車男司機勾搭上沈姓女會計，兩人多次交歡。某次黃男正宮在其舊手機中發現多張與沈女的親密照，才驚覺頭頂大閃綠光，更令她痛心的是，婆婆早就在2018年間就得知兒子外遇卻完全沒告知，正宮氣急向沈女提告。法院日前結審後判定，沈女須賠償正宮30萬元，全案可上訴。

據判決書指出，黃姓男子與妻子結婚多年，育有2名未成年子女，今年5月黃妻在整理丈夫的舊手機時，在裡頭驚見多張丈夫與陌生女子自拍的性愛照片與影片、生殖器及出遊照片。黃妻立刻質問丈夫，丈夫則沉默不語後離家，此後極少回家過夜。

黃妻更控訴，2018年婆婆、大姑早知情黃男外遇同公司的沈姓女會計，婆婆曾多次出言相勸沈女不要和有婦之夫交往過密，而沈女也曾和婆婆、黃男及其2名子女共同出遊，讓她深感配偶權遭侵害，且在精神上承受莫大的痛苦，怒向法院提告求償120萬元。

桃園法院審理時，沈女不否認指控，但提出薪水不高盼法官能酌情降低賠償金額，法官勘驗相關證據後認定沈女介入婚姻屬實，考量雙方財力後，認判賠30萬元為適當，全案可上訴。

(中時新聞網)