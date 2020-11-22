眼見今年總冠軍賽表現優異的當家射手波普可能因為價碼談不攏走人，湖人最後還是砸錢留他了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞22日爆料，湖人將以3年4000萬美元續簽波普，讓他可跟詹姆斯、安東尼戴維斯等隊友尋求衛冕。

根據查拉尼亞收到線報，波普續約的第3年將是屬於部分保障合約，不過這份續約仍讓波普接下來兩年的平均薪資約有1500萬美元，未來5年則有6800萬美元保障薪資，更重要的是，他即將收到上季的總冠軍戒指，讓他當然不想走人。

波普上季在例行賽場均9.3分、2.1籃板及1.6助攻表現雖不搶眼，他在奧蘭多隔離園區表現卻是漸入佳境，特別是在總冠軍賽期間，他不僅場均12.8分、2.8籃板及2.0助攻，更在不少關鍵時刻提供適時三分火力，堪稱湖人封王功臣之一。

如今隨著湖人挖來薛洛德、哈瑞爾兩名強大新援，又留下波普、麥基與馬基夫莫里斯，儘管隆多、霍華等人都已離隊，整體戰力反而比上季更加強大，接下來就是趕緊搞定安東尼戴維斯的續約手續，就算他早就宣告絕對繼續待在湖人效力了。

(中時 )