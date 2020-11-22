「你要上凱道？」雲林豬農參加秋鬥 竟遭警關切

雲林豬農、前縣議員洪崑龍之子，要北上參加秋鬥，卻遭警方關切，不斷詢問「行程是什麼？還有誰要去？」讓他備感壓力，痛批是壓迫言論自由、查水表。對此，雲林縣警方也澄清，只是想關心和提醒，希望民眾別誤會。

據《中天》報導，20日下午，椬梧派出所所長登門拜訪前縣議員洪崑龍，但洪崑龍人在台北，電話中聊到兒子洪建鈞會北上參加遊行，且有許多長輩隨行，所長立刻打電話給洪建鈞，詢問細節，讓他備感壓力。

洪建鈞表示，說好聽一點是關心民眾的安全，但說難聽一點是變相壓迫言論自由，連一般的民眾都要關心的話，「那我們該怎麼辦啊，言論自由在哪裡？」強調自己只是普通老百姓，無法理解警方為何要特地來電。

前縣議員洪崑龍之子、雲林豬農洪建鈞。（圖／中天新聞畫面）

北港副分局長吳柏源澄清，警方本於職責溫馨關懷鄉民，提醒相關安全事宜，基於行政中立的立場，並無關切其他事項。

縣警局指出，針對集會遊行，警方本來就有主動掌握情資的責任，當天派出所所長只是想關心和提醒，希望民眾別誤會。只是一場合法集會遊行，警方卻特地到豬舍巡邏、關切，也難怪引發爭議。

(中時新聞網)