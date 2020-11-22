一名人妻日前給丈夫1千元，讓他去自助洗車，後來她去洗車場找人，翻開錢包見裡頭只剩下1、200元，讓她驚訝地問「大家去自助洗車場都花多少錢？」問題一出，意外掀起不少討論。

原PO於《爆怨2公社》表示，日前先生要去自助洗車場洗車，便掏了一張千元大鈔給他，結果去洗車場找他時，赫然發現先生錢包裡只剩1、200元，當下便唸了一下。不過，原PO也質疑是不是自己太小氣，因此詢問網友「請問各位帥哥美女，你們去自助洗車場洗車都花多少呢？」

有專業內行透露，「先生若當下有購買清潔用品的話，花到800元合情合理，不然自助洗車最多200，而且有的自助洗車場會有80塊40分鐘無限使用模式，加全車水鍍膜50、投飲料20，因為我也都是自助洗車。他如果當私房錢買禮物給妳，那就當作睜一隻眼閉一隻眼。」

另外，有網友指出「自助洗其實很便宜，但如果他有去買臘之類的就...你懂的。」但原PO透露「他說他前面花太多，後來就沒有打蠟了，再加上該家洗車場讀秒很快，因此將錢全投入了。」但此說法遭到不少人反駁「自助洗沖水泡泡也差不多2、300而已」、「最多花到80元，小水10洗布、高壓20沖車、泡沫10、高壓20沖車、氣槍10吹引擎室灰塵、吸塵10車內清潔，結束。」

不少老司機歪樓「是去泰國洗吧」、「妳確定只去洗車嗎？」、「確定是洗車？不是洗澡嗎？」、「看本地洗還是外國洗」、「你放心～一千塊絕對沒辦法幹什麼壞事的」、「洗完車腰痠背痛，還要去找越南妹按摩」、「藏私房錢的概念」。

(中時新聞網)