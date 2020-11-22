臉書發文附圖。（圖／取自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

罷免高雄市議員黃捷行動第二階段在9月25日啟動後，於11月20日送件高雄市選委會。罷捷總部發言人徐尚賢表示，二階連署書共有40918份，等同「鳳山40918人的民意」，也代表著大家「就是要罷免掉黃捷」的決心。21日罷捷總部臉書收到黃捷粉絲傳訊息威脅，稱再不停止罷捷行動將請網路警察抓人，罷捷總部對此表示：「劫（捷）粉崩潰中。」

徐尚賢在送件後發布新聞稿，表示：「經過將近兩個月的時間，鳳山清捷隊在沒有奧援、人力不足、資源短缺的情形下，依靠民間力量的支持、熱情志工的努力、社會大眾的參與，罷捷總部很榮幸的能完成鳳山四萬多人民的託付，並於今日將鳳山40918人的民意送至高雄選舉委員會。40918是妳就要罷，就是要罷免掉黃捷！」

臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」於21日發文，指有黃捷粉絲傳臉書私人訊息表示：「你們不停止我要請網路警察局封鎖你們了，鬧不完了，現在全部罷免黃議員了，我是跟你好說不要逼我請網路警察去抓人。」對方更傳訊質疑：「所以我說你們是到底為什麼要罷免她，有沒有具體的理由跟大眾告知一下。」

對此，罷捷總部回應：「奇怪⋯⋯不是都被封鎖了，還硬是要傳私訊來吠ㄧ下。」並特別在文末標籤「二階段送件」、「劫粉崩潰中」。其他網友則紛紛留言：「她沒做事打混就是最好的理由」、「不想擔誤她成為網紅，所以送她一程」、「講一堆也講很久了，不會自己去看訴求喔」、「加油喔，辛苦了。不做事的人，還亂，趕快走吧」、「非罷不爽！」「崩潰了啦，哭哭了」、「罷免是人民展現民主的權利，民主的價值不能被忽視」。

(中時新聞網)