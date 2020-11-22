基隆市中山區德和里每次有活動，都會選在專屬的里民會堂（里民活動中心）辦理，但有民眾抱怨里民會堂不僅蓋在二樓，更沒有設置電梯，讓長輩們爬的氣喘噓噓，不少人乾脆缺席不去，對此，市議員張秉鈞指出，德和里有高達1099位已滿65歲以上長輩，不論是參加活動或者是選舉投票，都相當不便，長輩們還要時刻擔心會不會摔跤，他籲請市府協助爭取電梯，體諒長輩的需求。

市長林右昌指出，增設電梯需先詳查都市計畫的使用分區，先確定才能開始規畫，此外，包括建材、工法、水保等問題，仍需再三考量、適時調整經費，不過這個地方確實使用民眾很多，市府會先評估建物四周有沒有較適當、不影響民眾生活作息的空間，可以蓋建電梯設備，以免未來完工後，再冒出其他爭議。

都發處長徐燕興指出，德和里民會堂旁邊還有機關用地、消防分隊及社區營造的基地，大多建物為早期蓋設，已跟不上大眾的使用需求，因此，在公共環境及里民權益方面，確實應該再去加強。

徐燕興表示，目前最重要的課題，就是觀察潛在風險，並評估政策是否可行，建設電梯是好事，但目前僅有建築外面的退縮地能夠使用，對此，市府團隊將再研究一下，若退縮地涉及建蔽率問題，建造行動將窒礙難行，這也是最大的困難點。

民政處長王榆森指出，全市有很多里民活動中心設置在二樓、三樓，所以它沒有容納無障礙空間，市府在這幾年間也積極在改善，像過去西定里民活動中心，在市場內三樓，因此最後以外掛式電梯來解決問題，可是一座電梯需耗費200萬至300萬，另外在安樂區也有以樓梯的方式來建置無障礙空間的案例，

他認為，在里民活動中心的規畫上，還需具備投開票所及避難空間，這些都需要再研議來克服，市府將請結構技師來評估整棟建物的改善方案，並研擬建置相關無障礙設施，來解決老人家的問題。

林右昌說，自己認為這個課題很值得討論、也值得推動，因此會交代都發處、民政處動起來，攜手區公所共同來看怎麼解決，不過前提需先將建蔽率及相關法規內容釐清，該區目前初步判斷要蓋電梯的話，會以外掛式來增設，他允諾全案將朝正面方向來推動。

(中時 )