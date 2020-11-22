雲林縣第一屆無人機障礙賽，過6關最高獎金5萬元。副縣長謝淑亞上午主持開賽，赫然發現有女藝人低調報名來搶獎金，50組參賽者來自全省各地，加上今天咖啡節、咖啡馬長跑，全省遊客把斗六、古坑都住滿了，許多無人機選手拎著飛機住到嘉義去。

無人機障礙賽設定6關障礙，在劍湖山世界半室外場地舉行，前一天開放試飛。第11組選手徐愷伶從台北趕下來，到了現場架起螢幕，採FPV（主觀視角）方式，6分鐘試飛時間飛了3趟，最佳成績大約1分鐘。相較於昨天試飛選手的平均成績，1分鐘是極可能進入前6名獲獎金的。

徐愷伶帶著小飛機到雲林拚場，低調搶獎金。（洪肇君攝）

徐愷伶架起三角架，對著螢幕以主觀視角飛越障礙。（洪肇君攝）

無人機比賽檢錄第一關，飛機先過磅。雲林首屆賽事限２４９克以下四軸飛行器。（洪肇君攝）

謝淑亞一早趕到劍湖山世界，仔細觀看了選手檢錄、飛機過磅的過程，發現選手們裝備齊全，得知一台遙控器至少8000元，可能比小型穿梭機還昂貴，忍不住咋舌；發現部分選手前一晚遠住到台南去，馬上交代明年辦比賽時，可以考慮補貼部分住宿費用。

徐愷伶加入無人機協會四個多月，曾到桃園參加過穿梭賽。昨天試飛過後表示，雲林這個場地很棒，障礙關卡也設計得很巧妙，才會專程前來參加比賽，第一名獎金有5萬元，希望自己至少能進前6名，拿到1萬元獎金。

(中時 )