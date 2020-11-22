遭前行政院發言人丁怡銘指使用「萊牛」的「皇家傳承年肉麵」連續遭檢舉，指控該店在新北市新莊生產冷凍料理包的廚房是未登記的地下工廠。事實上，政府修訂《工廠管理輔導法》，規定在2016年5月20日以前就已設立的地下工廠，符合相關規定的可以申請登記，但之後的新設地下工廠就須強力斷水斷電；環保團體認為篩選原本的地下工廠予以納管有其正面效果，但也批評，政府對於在此之後的新設違法工廠遲遲未有處置，喪失了《工輔法》原本的精神。

「我們是配合政策，努力取得合法，絕不是所謂的就地合法」，「高雄田園工廠創新協會」理事長李榮坤說，成為特登工廠需經過15個不同政府單位的審查，需要投入資源進行各項改善工程；以他自己為例，工廠製造各類紙箱成品，屬於低汙染事業，但為符合包括消防、綠化及建築建蔽率的規定，至少就花了新台幣五百萬元。李榮坤說，台灣的經濟不只是憑籍工業區裡的大工廠，像他這樣的小工廠們就像是小石頭，「但做土窯不僅需要大石頭，也需要小石頭，大工廠的產值有八成是靠外面的工廠OEM製造。」

立委蘇治芬表示，政府投入大量資源要振興經濟，尤其在新冠肺炎疫情期間更編列了數百億元的預算幫助產業，而這些在農村的低污染工廠也是政府應該輔導的對象。她指出，台灣許多位在農村的工廠是台灣產業鍊中重要的一環，也多是與農村深度結合的傳統產業，符合輔導條件的工廠在農地存在多年，不僅不會傷害到農地，也能為當地注入經濟活力，並提供農村更多的就業機會，解決人口外移的問題。

「工廠有意願要被管，但政府卻不接受，不納管違章工廠，後續要怎麼處理？強制拆除還是遷廠？有經費、地點還是經費嗎？」「嘉義縣特定工廠發展協會」理事長陳瑞霖說，有許多農地工廠請登記納管，卻因為所在地被劃為「農業群聚區」而無法申請，不僅如此，遭到退件後還立刻還環保、水利、水土保持、消防、建築、地政及都市計劃等單位調查，出現「自首有罪」「抓不到沒事」的怪現象。

工廠老闆李榮坤投資改建前廠房的外觀。(圖╱讀者提供）

該會總幹事鄭翔元也指出，許多座落在農村的工廠已存在二、三十年，與附近的農業聚落相安無事，更有不少是加工農產品、出售農業機具或是雇用農村人力，早與農村緊密結合，因為被認定處在農業群聚區段就無法納管，並不合理。

立委蔡易餘指出，《工輔法》立法的時候並未限制工廠座落的位置，而是以「是否造成污染」做為納管與否的篩選條件，但農委會卻在未與地方溝通的情況下，就以實行細則裡設定「農業產業群聚」的區段限制，匡列了不得適用《工輔法》的地理範圍，造成一樣是工廠、同樣屬於低污染產業，但卻有些人因為地段不同就被排除，導致莫名其妙的不平等，招致廣大的民怨，應該要重新檢討相關的規定。

對於「農業產業群聚」的不合理，蔡易餘舉例說，嘉義布袋與東石部分地段，因為地層下降與地壤鹽化，已經被判定為不適合農業耕作的地區，卻也被劃進「農業產業群聚」；蔡易餘直言，「有夠奇怪的，這就是單靠在辦公室裡作業，卻沒有到現場做地調與現勘所造成的結果。」

「地球公民基金會」研究員蔡佳昇指出，目前經濟部對於國內7500家臨時登記工廠依《工輔法》輔導納管的進度，並不對外公布，只能從側面了解，大約進行到五至六成；他說，《工輔法》排除對環境傷害的污染產業，除了有幾項過去因時空背景未被列入污染源的項目需要重新檢討外，是一種亡羊補牢的正面措施，但在輔導符合《工輔法》規定的工廠合法化的同時，政府也應該積極處理在2016年5月20日之後才設立的非法地下工廠，否則就喪失推動《工輔法》的意義。

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(中時新聞網)