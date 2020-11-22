行政院長蘇貞昌民調急遽下滑，出現內閣改組傳聞，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，蘇現在陷入一種孤掌難鳴的困境，連中共對他口誅筆伐，都未見任何夠份量黨內同志聲援。他列舉三大因素，加上中天關台引起的政治風暴，認為蘇陷入困境，其實是蔡英文很大的危機。

游盈隆在臉書評析蘇貞昌當前的處境表示，蘇貞昌現在陷入一種孤掌難鳴的困境，例如連中共對他口誅筆伐，都未見任何夠份量黨內同志聲援。三個因素或可解釋一大半原因：

第一，他現在一人之下，萬人之上，年紀雖不小，但也不比拜登或川普大，不管想不想選總統，都會被有志於大位者當成假想敵，不論是黨內或黨外，包括對岸共產黨在內；因此明槍暗箭不斷，匹夫無罪 ，懷璧其罪。

第二，蘇貞昌是很有個性的政治人物。2019民進黨風雨飄搖的時刻，意外再度出任行政院長，掌了大權，竭盡全力為昔日政敵蔡英文輔選，立下汗馬功勞，保住江山。接著快意恩仇，率性任用自己人或解聘一些非自己人，自然又得罪一海票人。

第三，蔡英文總統不知何故答應川普政府開放含瘦肉精的美豬進口，要行政院長蘇貞昌去說服早已「聞萊豬色變」的廣大社會大眾，等於是給他出一個天大的難題。所謂「黑貓下令，黑狗扛責」，真可謂天威難測。

接著是整個民進黨從中央到地方，從立委、六都市長、市議員、縣市長、縣市議員等民意代表都裝死，不積極為黨的政策辯護，「真不知道是蘇貞昌人緣壞，還是全黨心虛無法為開放美國萊豬進口政策奮戰和辯護？」

游盈隆表示，在上述三個因素下，再加上中天關台引起的政治風暴，就可以理解現在蘇貞昌的處境有多艱難、多險惡。蘇貞昌陷入困境，其實是蔡英文很大的危機，但當局者迷，卻是人生常見悲劇的根源。

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(中時 )