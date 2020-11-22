台南市學甲區公所18日巡查南1線急水溪行水區路段時，發現禾迅太陽能建置商擅挖該路段，公所除立即命其停工，並要求21日前回復道路原狀，另行文市府工務局處分該行為。工務局表示，禾迅公司日前才因於2處地點挖埋管線被發現，遭罰6萬元罰鍰，今又累犯，將加重罰鍰。

工務局表示，依《台南市道路挖掘管理自治條例》，擅挖除將被處新台幣3萬元以上、10萬元以下罰鍰外，亦會命其限期提出申請或回復原狀，屆期未申請或回復原狀者，得按次處罰。禾迅太陽能建置商今年9月中，才因一次擅挖2件，每件處罰3萬元共罰6萬元，現又再次擅挖，實屬情節重大，將予以重罰。

工務局強調，台南市進行道路挖掘之案件，皆透過「台南市道路挖掘管理系統」線上行動管理，主管機關可遠端監控施工現場，並可於系統及手機App中查詢，如有發現擅挖案件，工務局都會進行裁處，絕不手軟，更不會放任廠商私自任意挖埋管線之行為，籲請業者切勿心存僥倖。

(中時 )