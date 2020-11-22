民主黨總統當選人拜登（Joe Biden）在明年1月上台後，美中關係如何發展，受到各界關注。對此，台中科技大學國際貿易系教授李隆生預計，拜登將從現任總統川普的單邊主義回到多邊主義，聯合理念相近的民主國家來圍堵大陸，但拜登討不到太多便宜，因為美國勢力早已衰退，已不是以前的老大哥，難以壓制大陸的崛起。

美國總統大選的結果在跌宕起伏之後終於出爐，拜登入主白宮成定局。外界認為拜登上台後，將改採多邊主義和協商遏制大陸勢力的擴張，但在全球化的架構下，國際局勢已走向多元化發展，世界各國更不可能完全聽命於美國的意願行事。

李隆生接受港媒《中評社》採訪時表示，在美國還是絕對霸權的時代，採用國際制度圍堵特定國家確實可行，但隨著美國霸權衰退，歐盟和東協的興起，世界進入多極時代，美國已不再是老大哥說了算，更不可能藉此再獲得好處。且為每個區域組織和大陸的經濟合作和利益牽扯甚深，不可能全然和美國站在同一陣線上圍堵大陸。

李隆生直言，這也是美國總統川普捨棄多邊主義，改採保護主義之因。因為川普早已意識到美國影響力已然變弱，多邊主義無法討到太多好處，反倒是一對一方式，美國還可以發揮相對優勢，得到利益。因此，拜登就算重返多邊主義，也是無法壓制大陸崛起。

(中時新聞網)