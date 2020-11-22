智利中部外海強震 規模6.1 10:582020/11/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國地球科學研究中心（GFZ）表示，智利中部外海今天發生規模6.1強震。 路透社報導，研究中心同時表示，震源深度10公里。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1091122 (中央社) #研究中心 #中心 #研究 #規模 #外海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今年新冠疫情衝擊 企業經營風險 疫病排第六 04:102020/11/21 金融．稅務 重大突破 陸願加入CPTPP APEC達成3年首份共同聲明 14:152020/11/21 國際 南投提焚化爐國有 解決垃圾問題 04:102020/11/22 地方新聞 高齡醫學研討 遠距照護成亮點 04:102020/11/22 地方新聞 中國生產力中心65周年感恩論壇圓滿落幕 04:102020/11/22 《旺來報》 歷年新高 竹市明年總預算253億 04:102020/11/22 地方新聞 工程船大潭電廠外海擱淺 4人受困獲救 21:452020/11/21 社會 永豐金 資產規模創高 04:102020/11/22 證券．權證 英國保誠人壽「i寶—保護兒童 誠就未來」 04:102020/11/22 《旺來報》 因應超高齡社會 高齡醫學研討會雲林登場 19:412020/11/21 生活 國際熱門新聞 影》無心國家大事 川普翹掉G20峰會 預告公開大型選舉舞弊事件 - 國際 紐時爆料 巴農偕郭文貴 炮製新冠陰謀論 - 國際大事 - 中國時報 拜登氣炸 痛批川普將入美史冊成最不負責任總統 - 國際 流亡港科學家淪新冠陰謀論打手 紐時點出幕後指使者 - 國際 普丁罹癌動手術 俄學者：二女兒明年1月接棒 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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