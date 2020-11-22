台北市一名36歲的張姓媳婦，疑似不堪婆婆長期言語霸凌，今年8月臉書留下一篇「我的婆婆殺了我」文章後尋短。近日一份張女生前48小時的錄音檔曝光，只見婆婆連珠砲式的碎念，不吐任何髒字卻酸度爆表，這名婆婆背景也遭起底，原來是台大法律系畢業。大部分網友同情媳婦，不過卻也有網友認為，錄音的是媳婦，當然會表現出不會被批判的形象，而婆婆什麼都不知道，真實行為顯露無疑，質疑「誰比較心機啊？」。

據《鏡周刊》報導，這份生前48小時的錄音檔中，婆婆態度極為強勢，而媳婦則一再道歉，連續說了20次對不起。從錄音檔內容推測，兩人疑似為了前一天發生某事爭執不休，婆婆連珠炮狂酸「妳這個人真的很可怕」、「道歉要有誠意啊，妳有什麼誠意」、「所以我昨天就很感謝妳，感謝妳讓我知道妳的本性」、「阿妳想怎樣就怎樣啊」、「你不是很能幹？」。

這名強勢婆婆身分隨後曝光，是台大法律系畢業，眾多網友「恍然大悟」表示，難怪可以罵人不帶髒字、難怪媳婦一去世就懂得主張她的所有物是夫家繼承，不准娘家人處理。

目前大部分輿論皆同情媳婦，不過也有PTT鄉民認為「風向太偏了」，指出前一天兩人就有口角爭執，所以這媳婦不是一直都在挨打。雖然這婆婆顯然無法良好溝通，但媳婦一直道歉「根本是無腦的道歉」，因為她沒有想到底對方被惹怒的點是什麼。

並且質疑「錄音的可是媳婦欸，知道在錄音自己當然要表現出不會被批判的形象，反而婆婆什麼都不知道，真實行為顯露無疑。誰比較心機啊？」。更說這名媳婦不能叫做「可憐」，而是在「賭氣」。

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