納豆今年憑著《同學麥娜絲》打敗同劇隊友鄭人碩，一舉拿下金馬男配角獎，舅舅侯友宜第一時間超嗨祝賀「這小子厲害喔」。其實納豆先前在頒獎時，就搞笑秀出紅內褲，褲頭還有依依親手縫的「納豆得金馬」，幸運物果真發威，納豆是否會乘勝追擊求婚，他也大方回應了。
納豆2度入圍金馬，終於以《同學麥娜絲》拿下金馬男配角獎，納豆上台激動紅了眼眶，感謝鍾孟宏帶他進入電影的世界，納豆也特別提到，要把獎獻給他在天上的阿嬤「她年輕的時候想參加歌仔戲，感謝她把演戲基因遺傳給我。」
不過納豆致詞時沒有提到女友依依，根據《三立新聞網》報導，納豆也很懊悔致詞忘了依依，他強調站上台後、腦筋一片空白，至於納豆是否乘勝追擊求婚，他則笑說：「開心的事情在同一天不好啦」，表示他要每次想起11月21日這天是他得金馬獎，納豆也感性說，希望自己變得更好，再向女友求婚。
納豆一改諧星印象勇奪金馬，舅舅侯友宜第一時間就發文狂讚納豆：「這小子厲害喔！」同時，侯友宜也在納豆發文中留言：「恭喜得到金馬獎最佳男配角，繼續加油」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。