納豆今年憑著《同學麥娜絲》打敗同劇隊友鄭人碩，一舉拿下金馬男配角獎，舅舅侯友宜第一時間超嗨祝賀「這小子厲害喔」。其實納豆先前在頒獎時，就搞笑秀出紅內褲，褲頭還有依依親手縫的「納豆得金馬」，幸運物果真發威，納豆是否會乘勝追擊求婚，他也大方回應了。

納豆2度入圍金馬，終於以《同學麥娜絲》拿下金馬男配角獎，納豆上台激動紅了眼眶，感謝鍾孟宏帶他進入電影的世界，納豆也特別提到，要把獎獻給他在天上的阿嬤「她年輕的時候想參加歌仔戲，感謝她把演戲基因遺傳給我。」

不過納豆致詞時沒有提到女友依依，根據《三立新聞網》報導，納豆也很懊悔致詞忘了依依，他強調站上台後、腦筋一片空白，至於納豆是否乘勝追擊求婚，他則笑說：「開心的事情在同一天不好啦」，表示他要每次想起11月21日這天是他得金馬獎，納豆也感性說，希望自己變得更好，再向女友求婚。

納豆一改諧星印象勇奪金馬，舅舅侯友宜第一時間就發文狂讚納豆：「這小子厲害喔！」同時，侯友宜也在納豆發文中留言：「恭喜得到金馬獎最佳男配角，繼續加油」。

這小子厲害喔！👍 恭喜 納豆 拿下第57屆 #金馬獎 #最佳男配角獎，繼續加油！ 也恭喜所有入圍和得獎者。祝福這部關於友情的電影 #同學麥娜絲 票房長紅！ #侯友宜 由侯友宜發佈於 2020年11月21日 星期六

(中時新聞網)