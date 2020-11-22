金馬57昨天圓滿落幕，不過徐若瑄和蔡振南上台合頒「最佳女配角獎」時，除了不避諱表示希望謝盈萱能得獎之外，又在得獎名單公布前大尖叫，導致PTT鄉民一片負評，對此她凌晨也趕緊在臉書發文道歉。

徐若瑄昨天上台頒發「最佳女配角獎」時，先是不斷強調希望同樣演出《孤味》大姐角色的謝盈萱得獎，接著在揭曉得獎者前，又不斷跟蔡振南哀求：「如果大姐（謝盈萱）你就拿給我」，接著不斷摀住耳朵尖叫詢問是誰得獎？最後竟搶走得獎名單，公布是陳淑芳得獎後，又持續在台上尖叫，讓網友留言怒嗆：「金曲獎已經一次，金馬獎又來一次，拜託以後不要再上台頒獎了」、「完全不尊重其他入圍者，其他人直接被透明化了」。

對此徐若瑄察覺在典禮上過於失態，趕緊在臉書發文道歉，她表示：「小徐第一次當監製，求好心切，有點激動和緊張，也盡心想讓場子熱鬧開心。不盡完美之處，請見諒，謝謝大家的批評指教，也謝謝老神在在的南哥神來一句」。

眼見徐若瑄道歉止火，網友也紛紛留言：「不用炒熱氣氛，大家都是電影人，沒人期待妳是主持人跟綜藝咖」、「下次可能要冷靜一點，不然太折磨入圍者和觀眾了」、「 這兩次頒獎超級扣分」。

(中時新聞網)