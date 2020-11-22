境外移入再增6確診，中央流行疫情指揮中心今（11/22）下午14:00召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明新增6名境外移入個案等相關疫情。

指揮中心統計，截至11月21日，國內累計107,003例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含105,356例排除)，其中611例確診，分別為519例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、546人解除隔離、58人住院隔離中。

(中時新聞網)