新增6境外移入 指揮中心14：00緊急說明 10:092020/11/22 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內今天再新增6例境外移入確診個案，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午2時將說明。（資料照片／鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 境外移入再增6確診，中央流行疫情指揮中心今（11/22）下午14:00召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明新增6名境外移入個案等相關疫情。 指揮中心統計，截至11月21日，國內累計107,003例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含105,356例排除)，其中611例確診，分別為519例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、546人解除隔離、58人住院隔離中。 (中時新聞網) #境外移入 #新冠肺炎 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 出現2例新冠確診 浦東新區周浦鎮明天華城小區列為中風險地區 10:462020/11/21 兩岸 莊伯仲》無國界記者組織錯了 19:582020/11/21 觀點 陸首次發行「負利率」債券 國際市場搶購 11:422020/11/22 兩岸 上海新增2例本土確診 浦東醫院4千人緊急隔離測核酸 10:032020/11/21 兩岸 無國界記者組織錯了 04:102020/11/22 時論廣場 新北市民活動中心多元服務 全齡幸福補給站 04:102020/11/22 《旺來報》 Line群組提供「預購」清單 盜獵者捕捉保育類野生動物 09:052020/11/21 社會 盜賣保育動物 3嫌聲押獲准 04:102020/11/21 地方新聞 新增6境外移入 指揮中心14：00緊急說明 10:092020/11/22 生活 美確診破1200萬 加州實施宵禁 04:102020/11/21 生活新聞 生活熱門新聞 《皇家傳承》遭檢舉又被稽查 宅神：方丈為人很小心眼的 - 生活 明變天！這周入冬最強東北季風到 最低溫14度 - 生活 月薪3萬上繳父母保管 她4年後看到存摺驚呆 - 生活 高樓層住過就回不去？內行揭致命缺點：很崩潰 - 生活 男凌晨叫熊貓驚見餐盒黏「妹子照」 網看急勸：快翻面 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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