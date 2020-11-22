台中捷運21日發生列車重大故障並緊急宣布暫停試營運，全面投入列車檢修作業，究竟何時可以恢復？通車日期是否受影響？中捷公司表示，此次故障處為連結器牽引軸心斷裂，因從未發生過類似情況，將以最快速度檢修、確保安全無虞才恢復試營運，目前通車日期不受影響。

台中捷運16日展開試營運，至21日為止共6天、搭乘人次達48萬5321人次，中捷公司董事長林志盈表示，光是21日一整天的運量就高達12萬6869人次，可見到民眾對中捷的肯定，但異常狀況發生後，考量安全問題，不得不做出暫停試營運的決定，畢竟「安全沒有僥倖」。

台中捷運列車昨出現異常訊號，檢修確認為車廂連結器軸心斷裂。(中捷公司提供／林欣儀台中傳真)

台中捷運列車昨出現異常訊號，檢修確認為車廂連結器軸心斷裂。(中捷公司提供／林欣儀台中傳真)

這起故障事件發生在21日中午11點57分，列車行駛到高鐵台中站尾軌、準備調頭時，突然出現異常訊號，中捷判定狀況後於12點12分決定進行局部斷電、採大慶站至高鐵台中站局部暫停營運，中捷公司指出，因斷裂點在兩節車廂中間的連結器，一開始用列車推拉方式無法移動，最後動員20名人力將列車推離，13點27分恢復正常營運。

車輛原廠公司川崎重工對此事故表達最大歉意，該公司代表指出，該列故障列車為日本原裝進口，而斷裂的連結器是向美國採購，他們從未預想過會發生這樣的情況，故障發生後已徹夜與美國聯繫將，將針對故障發生原因作研究、判明與處置，會盡最大努力讓列車運轉回到正常情況，也避免類似情況再發生。

北捷局表示，台中捷運共18列列車，其中9列為日本原裝進口、9列為台灣組裝，此次故障列車為原裝進口，而包括捷運淡水線、台灣高鐵都是向川崎重工生產的列車，過去從未發生過類似故障情況，但淡水線為高運量、台中捷運為中運量，不同車型設計可能使用不同的連結器。

林志盈強調，會與北捷局、廠商投入最大人力，盼在最快時間內完成所有檢修，確認安全無虞後才宣布恢復試營運時間。

(中時 )