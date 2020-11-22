海巡署21日下午3時許接獲報案，指稱「墾丁2號」娛樂漁船於南灣海域從事水域調查時，發現2名潛水人員漂浮於水面，其中29歲女性潛水客已失去意識，經另名潛水教練及船員協助拉上船，實施心肺復甦術後載返後壁湖漁港，經送醫仍宣告不治。

據了解，這名女潛客於南灣跳石遊憩平台由業者帶領體驗潛水活動，但為何溺斃？仍在釐清原因。

(中時 )