屏東墾丁南灣潛水 29歲年輕女潛客溺斃 10:152020/11/22 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 浮潛教練與海巡人員為溺水泳客施以CPR，送醫急救仍宣告不治。(海巡署提供／林和生屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海巡署21日下午3時許接獲報案，指稱「墾丁2號」娛樂漁船於南灣海域從事水域調查時，發現2名潛水人員漂浮於水面，其中29歲女性潛水客已失去意識，經另名潛水教練及船員協助拉上船，實施心肺復甦術後載返後壁湖漁港，經送醫仍宣告不治。 據了解，這名女潛客於南灣跳石遊憩平台由業者帶領體驗潛水活動，但為何溺斃？仍在釐清原因。 (中時 ) #潛水 #南灣 #溺斃 #不治 #漁港 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 惡浪吞釣客 3子跳海救回母親 04:102020/11/20 社會新聞 屏東墾丁南灣潛水 29歲年輕女潛客溺斃 10:152020/11/22 社會 「台中米娜」IKEA拍裸照 有悔意獲緩起訴 15:092020/11/21 社會 基隆海神後海螫蝦 登錄新物種 04:102020/11/20 地方新聞 亞灣國際大聯盟 30日成軍 04:102020/11/22 地方新聞 教授逛魚港竟發現超稀有龍蝦 正式登錄台灣物種 07:512020/11/20 生活 中市太平分局副分局長到任3天 「喝花酒」遭記過調職 16:472020/11/21 社會 南應大重機展登場 1942年福特GPW吉普車再現 12:092020/11/22 寶島 賴清德健走老官道 秋鬥遊行低調不回應 11:502020/11/22 政治 志信賣地獲利2.73億元 彌補美麗灣渡假村損失 20:402020/11/20 財經 社會熱門新聞 住戶問「老婆前天陪上班？」保全愣住 看監視器後崩潰嚇壞 - 社會 「我的婆婆殺了我」冷血霸凌言語曝光 惡婆婆身分起底超驚人 - 社會 台大法律婆婆刻薄錄音曝光 網質疑「誰比較心機」 - 社會 烤肉趴後工廠老闆載移工 安全帶僅放插鞘全未繫4死2傷 - 社會 國1重大車禍 休旅車翻覆6人噴飛4死2傷 2人有酒精反應 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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