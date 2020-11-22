大部分停車場收費都是以半小時或一小時計算，汽、機車價格不同，但新竹就有停車場業者異想天開，以輪子數量當收費標準，還列成一套「神公式」要客人自己算，讓不少人看了笑出來，直呼「輪子越多，責任越大」。

一名網友在臉書《新路上觀察學院》PO出一張停車場招牌照片，上頭的收費標準與一般業者不同，自創公式「5元x輪胎數x小時」，下方還附小客車與機車的圖案，畫一個箭頭表示從這裡進入，小小的招牌把所有的資訊都寫上，讓路過的民眾看了笑翻，原PO更拍下照片貼上網說，「這間停車費自己算噢」。

創意十足的停車費計算方式讓網友紛紛留言，「早知道就不裝備胎了」、「孤輪進場」、「不好意思，大型重機算四個輪子喔！」、「連結車駕駛：乾」、「停進去之後把輪子拆了」、「原來是終極演算法」。

當地網友指出，這家停車場位在湖口車站前，「其實蠻便宜的」、「汽車1小時20、機車10」、「跟別家比算佛心價格了。」

(中時新聞網)