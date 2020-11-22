民進黨台北市議員王世堅先前透露，行政院長蘇貞昌領完年終後就要下台，引發各界熱議。對此，國民黨革實院院長、台北市議員羅智強喊話總統蔡英文，「說好不換蘇貞昌，不要農曆年偷偷換人喔」，更表示無限支持蘇貞昌當民進黨的行政院長。

政府執意開放萊豬、NCC不予中天新聞台換照，加上中選會決議要求國民黨須限期補正「公投綁大選」與「顧食安公投」等2案。羅智強忍不住在臉書狠酸，「像蘇貞昌這麼棒的人才，我是無限期支持他繼續當民進黨的行政院長」。

對於蘇貞昌可能下台的傳聞，羅智強表示，「蔡英文，說好不換蘇貞昌，不要農曆年偷偷換人喔」，更語帶諷刺的說，蘇貞昌加油，台灣還不夠獨裁、民主還不夠敗壞、健康還有得出賣，民進黨怎麼可以沒有蘇貞昌。

此外，監察院長陳菊21日接受媒體訪問時表示，要不要換行政院長是蔡總統的權限，都予以尊重，但看到總統府聲明寫得很清楚，蔡總統已用行動支持蘇貞昌，所以沒有這樣的問題，且蘇貞昌承擔這麼大的責任，非常辛苦，希望社會大眾一起支持他，讓他穩定內閣，讓台灣社會更提升進步。

陳菊力挺蘇貞昌，羅智強也提出質疑，「妳不是說自己當監察院長超黨派，怎麼行政院長留不留，也是監察院的業務？」

關中天 卡公投 放萊豬 像蘇貞昌這麼棒的人才 我是無限期支持他繼續當民進黨的行政院長 蔡英文 說好不換蘇貞昌 不要農曆年偷偷換人喔 蘇貞昌加油 台灣還不夠獨裁 民主還不夠敗壞 健康還有得出賣 民進黨怎麼可以沒有蘇貞昌 又陳菊出來挺蘇貞昌 妳不是說自己當監察院長超黨派 怎麼行政院長留不留 也是監察院的業務？ 由羅智強發佈於 2020年11月20日 星期五

(旺報 )