因前行政院發言人丁怡銘失言之故，而聲名大噪的皇家傳承牛肉麵，挺過萊牛風暴後，又遭民眾檢舉冷凍調理包來自地下工廠，隨即被稽查再度躍上新聞版面。對此，資深媒體人羅友志於臉書直指「皇家傳承牛肉麵，你現在根本是牛肉麵界的中天啊！」

羅友志昨於臉書粉專上開頭就以「皇家傳承牛肉麵，你現在根本是牛肉麵界的中天啊！」並說道「誰叫你，商譽受損還要為自己爭取權益！誰叫你，受傷自己呼呼就好，還要爭個清白！誰叫你，人家都說你們有原諒簡訊就說有就好，還要說實話，『他沒有！』」

羅友志也給《皇家傳承》3個建議，一是把店裡面某一款改成『貞昌下麵』，保證讓蘇貞昌上面下面都開心，你就OK了；二是開個記者會下詔罪己，承認你的牛肉全部吃萊克多巴胺；三是到這個地方（民主進步黨新北市黨部）辦個證，比平安符還有用，而且保佑生意興隆，平平安安。

文末，羅友志話鋒一轉，又加碼給業者一個選擇：「1122一起上凱道（秋鬥）。」

言論一出後，不少網友在底下留言「一切都在意料之中，為什麼？因為這裡是假民主聖地」、「得罪輸院長了哦！被查水錶！保重」、「國家機器、開始動了」、「他需要的不是工廠登記證而是黨證」、「所以客人進店裡就說：我要吃「貞昌下麵」...。

(中時新聞網)