被動／主動警告與生存性系統（EPAWSS）

美國空軍F-15E的精密新雷達預警，還有電戰系統在最近的大型軍演中實測後，又朝投入作戰再邁進一步。

據《戰區》（The War Zone）網21日報導，被動／主動警告與生存性系統（EPAWSS）全面更新了F-15E的電戰性能，大幅提高了它的生存力。最近在美國內華達州奈里斯空軍基地（Nellis Air Force Base）舉行的「大型軍力測試行動」（Large Force Test Event，LFTE）20.03的軍演中，F-15E的EPAWSS便是優先測試重點之一。

報導指出，英國航太系統（BAE Systems）研製的EPAWSS取代了AN/ALQ-135戰術電戰系統（Tactical Electronic Warfare System，TEWS），大幅提升F-15E未來在充滿挑戰性環境下的生存力，並得以一路沿用到2040年以後。

(中時新聞網)