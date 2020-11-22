美國空軍F-15E的精密新雷達預警，還有電戰系統在最近的大型軍演中實測後，又朝投入作戰再邁進一步。
據《戰區》（The War Zone）網21日報導，被動／主動警告與生存性系統（EPAWSS）全面更新了F-15E的電戰性能，大幅提高了它的生存力。最近在美國內華達州奈里斯空軍基地（Nellis Air Force Base）舉行的「大型軍力測試行動」（Large Force Test Event，LFTE）20.03的軍演中，F-15E的EPAWSS便是優先測試重點之一。
報導指出，英國航太系統（BAE Systems）研製的EPAWSS取代了AN/ALQ-135戰術電戰系統（Tactical Electronic Warfare System，TEWS），大幅提升F-15E未來在充滿挑戰性環境下的生存力，並得以一路沿用到2040年以後。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。