儘管今年NBA自由球員市場早已開放，目標重返NBA打球的林書豪新東家仍未出爐，不過《BasketballNews》記者甘迺迪22日爆料，豪哥最近分別跟杜蘭特、厄文、利佛特、狄安卓喬丹等籃網球星，以及柯瑞、盧尼、帕斯卡等勇士球員先後合練。
其實最近都在社群媒體貼出自己苦練影片的林書豪，早就跟不少NBA球員一起練過球了，其中最早曝光的就是，他跟目前右腳跟阿基里斯腱撕裂的勇士「浪花弟」克雷湯普生一起訓練畫面，看來他重返NBA最有可能球隊還是籃網或勇士。
根據甘迺迪收到線報，今年6月宣布不再回到大陸CBA北京首鋼打球，決定回到美國尋求重返NBA機會的林書豪，目前已經吸引多支具有競爭力的NBA球隊招募興趣，豪哥上季效力北京首鋼，場均拿到22.3分、5.7籃板及5.6助攻。
或許當前林書豪仍然無法找到新東家的主因，在於各隊都在等待今年自由球員市場塵埃落定，才來考慮是否招募豪哥當作補強，其中包含最有可能招募他的籃網或是勇士，特別是勇士最近才得知克雷湯普生提前下季報銷噩耗，或許豪哥是最佳補強對象。
(中時 )
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