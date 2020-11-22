Source: Jeremy Lin wants to return to NBA and contenders are showing interest. Lin spent last year in China, averaging 22.3 PPG, 5.7 RPG, 5.6 APG.



Lin was recently spotted working out with Nets players (KD, Kyrie, LeVert, DJ) and Warriors players (Curry, Looney, Paschall, etc). pic.twitter.com/ZZ8nKIQbqT — Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) November 21, 2020

儘管今年NBA自由球員市場早已開放，目標重返NBA打球的林書豪新東家仍未出爐，不過《BasketballNews》記者甘迺迪22日爆料，豪哥最近分別跟杜蘭特、厄文、利佛特、狄安卓喬丹等籃網球星，以及柯瑞、盧尼、帕斯卡等勇士球員先後合練。

其實最近都在社群媒體貼出自己苦練影片的林書豪，早就跟不少NBA球員一起練過球了，其中最早曝光的就是，他跟目前右腳跟阿基里斯腱撕裂的勇士「浪花弟」克雷湯普生一起訓練畫面，看來他重返NBA最有可能球隊還是籃網或勇士。

根據甘迺迪收到線報，今年6月宣布不再回到大陸CBA北京首鋼打球，決定回到美國尋求重返NBA機會的林書豪，目前已經吸引多支具有競爭力的NBA球隊招募興趣，豪哥上季效力北京首鋼，場均拿到22.3分、5.7籃板及5.6助攻。

或許當前林書豪仍然無法找到新東家的主因，在於各隊都在等待今年自由球員市場塵埃落定，才來考慮是否招募豪哥當作補強，其中包含最有可能招募他的籃網或是勇士，特別是勇士最近才得知克雷湯普生提前下季報銷噩耗，或許豪哥是最佳補強對象。

(中時 )