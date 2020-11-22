白靈穿著她的金馬戰袍出席慶功宴。（陳俊吉攝）

白靈出席慶功宴，與《無聲》演員陳姸霏、導演柯貞年、男主角劉子銓開心合影。（陳俊吉攝）

白靈今年以《墮胎師》入圍第57屆金馬獎最佳女主角，專程從美國來台的她雖無緣獎座，但她會後赴《無聲》及《手捲煙》慶功宴，直呼一定要力挺這2部片，對於角逐影后敗給陳淑芳，白靈笑說：「她年紀這麼大，演了60多年的戲，也該得了，我看著她也挺心動的，60多年演戲一定很好很好。我還有機會，我覺得我是最棒的！拍電影不是為了獎，是我本身很喜歡！」

白靈表示，她一直很喜歡台灣、喜歡台北，很喜歡台灣的小吃、台灣的人，覺得很有文化、溫文爾雅有禮貌，「金馬獎我得過一次最佳女配角獎，那次我在加拿大拍戲沒有來成，一直覺得遺憾，當時好想來；這次提名女主，覺得我是來還願、來感謝的！提名金馬對我來說是驚喜，我喜歡驚喜」。

談及她別出心裁、裙擺寫著「愛、和平與大心」的紅毯戰袍，「這是我自己縫的、自己做的，再性感再美都可以做，這是我的一片真心，要獻給金馬！在美國沒有頂針，不知道罩子去哪買，一開始好辛苦，要縫那麼多，尤其是綢布不好縫，又要自己寫字、自己剪，好多功夫喔！我覺得現代人給禮物，就是打個電話就送花、買什麼都包好的，但我覺得禮物不在於是什麼樣的禮物，而是在於把多少愛放進去，看我對金馬獎放了多少愛、花多少功夫！」

她表示，為讓大家看到禮服裙襬巧思，她用別針將綢布別在裙子上，以手撐開後，再弄個小竹竿撐開綢布平衡，走紅毯前也沒有試過，因為在酒店無法這樣走路，她誇自己勇敢、有創意，「拉開成功了吧，大家都看到訊息，這訊息對我來說最重要！」她透露，頒獎典禮上好多小鮮肉、入圍男主角的都去找她拍照。

白靈說，很高興到台灣參加金馬獎，之後想要拍疫情電影《我和衛生紙的隔離戀情》，且在金馬盛會上遇到製作人和導演願意跟她合作《我在台北的14天天隔離》，「所以我可能會再回來拍這部電影」。她說這趟來台隔離後就一直在忙，都沒休息，接下來多留在台灣的日子，想海吃海喝跟按摩、逛街、去海邊，至於有無機會和她在街頭不期而遇？她語帶神祕地說：「也許哪天就在街頭遇到！」

(中時 )