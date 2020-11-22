桃園市議員王浩宇的罷免案將在明年的1月16日正式投票，而當事人王浩宇也已針對罷免案作出回應。此事在網路上引起網友熱議，有網友根據近來的罷免投票數據進行計算，發現王浩宇在二階段連署中的連署數字，有相當大的可能性會影響未來投票的結果。

網友討論。

該網友在論壇上發文指出，根據過去黃國昌、蔡正元以及韓國瑜的罷免案來進行計算，他們的罷免案中，第二階段連署書的數量，對於最後的投票數字有相當大的參考性，最後的投票數字，將會是第二階段連署書數量的1.2到1.3倍，最極端的例子就是高雄市長韓國瑜的罷免案，最後的投票數字來到二階段連署的1.7倍。

王浩宇的罷免案中，二階段連署書送審通過有3萬3362份，若以前幾次罷免投票的公式換算下來，恐怕要投出超過兩倍的數字，才有可能達到7萬8785票的罷免門檻，讓人相當擔憂。

該網友的貼文引來其他人討論，表示「這要看地方政治吧，要熟當地比較懂，小地方民調都不太準」、「還有要看有沒有政黨下資源」、「不好說，他接下來一直乖到1/16應該不會罷掉，但感覺很難」、「所以就看dpp同志要不要補他刀了」、「他在民進黨內結怨很深，被自己人背刺的機率很大」、「綠黨在此區有11,000票左右，如果補刀回去可以減少壓力」、「正常一點的綠粉也不太敢留他了」、「這次結局一定會不一樣」。

(中時新聞網)