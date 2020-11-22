駕駛座及副駕駛座安全帶均插上簡易插鞘。（翻攝照片／陳淑娥台中傳真）

國道4號臺中系統東往南匝道發生4死2輕重傷憾事，神岡工廠王姓老闆昨晚疑與越南籍移工等人在工廠烤肉後，凌晨由王男駕駛休旅車載著5人行經國4轉國1時，在匝道過彎時不慎翻車，5人甩出車外分別拋飛在草叢、車道，僅林姓男子輕傷自行爬出，王男等4人傷重不治。經調查，3人有酒精反應，死亡的駕駛王男待檢方相驗後，才能釐清是否有酒駕情事。

國道警方表示，42歲王男駕駛的休旅車昨天凌晨2時許，載著5人行經國道4號南下，要右轉國1時，不慎衝撞左側匝道護欄後，再衝撞國1護欄後翻到國1路肩，車上5人有3人拋飛在草叢、1人在國4匝道口、1人在國1外側車道，輕傷42歲林姓男子則自行從車內爬出。

臺中市消防局將6人送醫救治，40歲葉姓、40歲黎姓（越南籍）、42歲林姓男子送臺中榮總，28歲武姓（越南籍）、39歲阮姓（越南籍）送豐原醫院，42歲王男送中港澄清醫院救治，其中駕駛王男等4人搶救後不治身亡，阮男重傷命危、林男僅受輕傷。經調查，3人有酒精反應，駕駛王男是否有酒駕，將待檢方相驗後釐清。

經調查，這起車禍造成5人拋飛車外，全部都沒有繫安全帶，且駕駛座及副駕駛座的安全帶扣環僅插在插鞘，避免出現警示聲。據輕傷的林男表示，他僅與阮男相識，當晚被他找去烤肉，凌晨2時許，6人一起上車，連再來要去哪裡都還沒決定。

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(中時 )