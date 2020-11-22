前新北市議員李婉鈺2020立委選舉失利，不敵民進黨吳思瑤，無緣進入國會，但仍在臉書上與支持者互動，分享日常生活。日前李婉鈺在網路直播購買大閘蟹，沒想到卻被盜刷5萬5000元，讓她直呼「遇到鬼」。
李婉鈺在個人臉書PO文，「馬的！沒吃到大閘蟹，還被盜刷55000！」並標記新方活海鮮直播粉絲團、黃湧勝，直呼「算你紅！」
原來李婉鈺是透過臉書直播競標大閘蟹，卻被不肖人士盯上，她無奈表示「直播亂搶遇到鬼」「可憐週末獨居老人」。
李婉鈺貼出銀行的簡訊，有2筆各2萬5000元、1筆5000元的消費通知。網友提醒她快申請止付，「議員的錢都敢騙，無法無天」「怎麼會這樣？太可怕了吧！」「真的很欺負人，還欺負美女」「太離譜了。我以後還敢網路直播買東西嗎」。
另有人指出，新方活海鮮應該沒有提供刷卡服務，可能是詐騙集團，且該公司規模不小、有自己的漁船，建議李婉鈺可直接詢問公司，是否哪裡出了問題。
(中時新聞網)
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