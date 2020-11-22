北返旅客注意！高鐵今晚再加1班車 左營北上全車自由座 11:012020/11/22 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵晚間加開1北返列車。（高鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今晚北返又有位置了！台灣高鐵公司今日表示，將於22日晚間，自左營站加開1班次北上各站停靠之全車自由座列車，商務車廂除外，加強服務旅客週末北上之旅運需求，歡迎多加利用。 高鐵公司經檢視旅客訂位狀況，決定加班車11月22日星期日北上8862車次19時10分自左營站發車，21時35分抵達南港站。 (中時 ) #旅客 #高鐵 #左營 #公司 #需求 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北返旅客注意！高鐵今晚再加1班車 左營北上全車自由座 11:012020/11/22 生活 高鐵晚間加開1列北上列車 全車自由座 09:192020/11/22 生活 往返台南、澎湖 麗娜輪搶頭香 04:102020/11/21 地方新聞 取消北上秋鬥遊行 盧秀燕坐鎮台中與中捷開會 11:092020/11/22 政治 中捷試營運第6天 驚傳故障1.5小時 14:122020/11/21 生活 試營運喊停 中捷車廂連結器軸心斷裂 日商：從未發生過 10:122020/11/22 生活 中捷單日運量創紀錄 可望突破9萬搭乘人次 17:382020/11/21 生活 國旅9人座包車 上山下海隨你 04:102020/11/22 地方新聞 萬人秋鬥 向施政毒害開第一槍 04:102020/11/22 焦點要聞 百思買執行長巴瑞 重新分配資源 疫情洗禮後更茁壯 04:102020/11/22 全球財經 生活熱門新聞 《皇家傳承》遭檢舉又被稽查 宅神：方丈為人很小心眼的 - 生活 明變天！這周入冬最強東北季風到 最低溫14度 - 生活 月薪3萬上繳父母保管 她4年後看到存摺驚呆 - 生活 高樓層住過就回不去？內行揭致命缺點：很崩潰 - 生活 男凌晨叫熊貓驚見餐盒黏「妹子照」 網看急勸：快翻面 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。