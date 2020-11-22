秋鬥大遊行22日登場，匯聚工人運動、反萊豬、挺中天新聞自由等議題，民眾黨主席、台北市長柯文哲在臉書PO文表示，作為台北市長，他是執法者，必須謹守行政中立，因此不參加遊行，但作為在野黨主席，在美豬美牛進口的立場上，政府要保障民眾「自由選擇」的權利，否則這樣的政府還有何用？

柯文哲表示，今天是一年一度的秋鬥遊行，數十個團體與政黨將走上街頭，除表達對執政當局的不滿，也希望藉由這個平台，讓不同的訴求發聲，他作為台北市長，是執法者，必須謹守行政中立，也不想增加警方的負擔，因此不參加遊行，不過也責成相關單位，給予必要的協助，務必使遊行平安落幕。

柯說，作為在野黨主席，針對萊豬進口，底線是「源頭管理、明白標示」，市府已針對校園的食安頒訂了4大守則，落實肉品來源安全管理工作。

他表示，過去藍綠輪流執政，在美豬美牛進口的立場上，在野與執政時主張互異，為反對而反對，但不管如何決定，還是要保障民眾「自由選擇」的權利，若連自由選擇的權利都沒有，這樣的政府還有何用？

「遊行過後，期待執政黨能夠謙卑與傾聽！」柯直言，民進黨別對一再提出問題的人扣帽子、用公家資源發動網路攻擊，這不是一個完全執政的政黨該有的作為。

(中時 )