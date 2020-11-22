小時候領到錢，常常會交由父母保管，不過有多少人確認過，那些錢真的有存下來嗎？一名剛滿20歲的女子上網發文抱怨，她從16歲開始工作，月薪3萬元，但因為未成年，所以把存摺和提款卡都交由父母保管，沒想到4年後看存摺餘額讓她驚呆。

網友發文抱怨，存摺半年內被家人領出16萬多元。(圖／截自臉書爆料公社）

這名女子在臉書貼文指出，她16歲開始工作，當時每個月薪水3萬元，但因為未成年，由養父母幫她保管存摺和提款卡，且每個月幫她存錢，日前她查看存摺時，發現金額竟然只剩下三位數，當場傻眼。

原PO指出，過去她每次想要看存摺時，家人都推託不給她看，說等她滿20歲後再看，不料她近日剛滿20歲，家人卻說她的卡和簿子已經不見了，等她補辦時才發現，戶頭半年內被提領至少16萬元，而且非常確定是家人領的，現在餘額只剩三位數。

女子無奈表示，她從16歲就自己搬出去住，沒拿過家裡半毛錢，事後問家人怎麼回事，卻總是被轉移話題。貼文被轉發到《爆料公社》後，引起網友熱烈討論，紛紛回應「這16萬是你辛辛苦苦賺的錢，他們想要可以直接說，不是用騙的」、「家人不誠實才是重點吧」。

不過也有不少人認為「這些錢就當作是養育之恩」、「養妳到16歲賺錢，花了妳4年，是我的話也只能算了」、「別跟父母計較…那些已經被用掉的錢，也不會回來」。

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(中時新聞網)