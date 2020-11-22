中共軍機繞台頻次未減，讓許多民眾擔心兩岸擦槍走火，而美國總統大選結果又牽動美、中、台三邊新關係，對此，淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授戴萬欽認為，就算是民主黨美國總統拜登上台，也不會派兵協防台灣，但至少會作出聲援動作。以大陸現在的軍力，真要對台進攻，台灣根本毫無招架之力。

中共軍機近來接連不斷入侵台灣西南空域、跨越海峽中線，外界擔憂兩岸隨時有擦槍走火的危機。美媒《美國之音》報導，前美國官員和分析人士都提醒，雖北京不致與美國進行全面戰爭，但有可能奪下一座離島，或擴大空中與導彈威脅，用武力來使美國和台灣難堪。

無獨有偶，中共19屆五中全會公報以「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」來概括未來大陸的對台工作。但耐人尋味的是，公報中僅提「和平發展」卻未提「和平統一」，背後意涵為何，兩岸輿論莫衷一是。

對此，戴萬欽接受港媒《中評社》採訪時表示，現在對台動武要看大陸的態度，大陸對台動武模式有二：一是可能派兵佔領外島或威嚇台軍限期撤離的警惕模式；二便是佔領台灣。以大陸現在的軍力，若對台動武，台灣無招架能力。大陸當然也清楚，所以大陸思考的不是軍事問題，而是國際政治觀感與氛圍。

至於大陸動武，拜登是否會出兵協防台灣？戴萬欽直言，雖然拜登將俄羅斯列為首要敵人，大陸為「戰略競爭者」，但美國抗中已成共識，且拜登若任命主張強勢軍力對抗大陸的前國防部政策次長佛洛諾伊（Michele Flournoy）出任國防部長，未來美中關係也很難改善。但就算如此，他認為拜登還是不會派兵協防台灣，僅有聲援動作，美國也會持續對台軍售。

(中時新聞網)