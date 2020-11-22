台灣民眾黨立委邱臣遠台東服務處22日成立，黨主席柯文哲出席時受到在場支持者歡迎，柯表明邱臣遠在立院經濟委員會，將可協助推動台東最迫切的發展交通及觀光發展。

柯文哲強調台灣民眾黨是「以民眾為本」，政治是要落實在生活，不會受限於意識形態，民眾黨會結合公益團體來服務台東。

柯點明花東交通問題，已經講很久的花蓮到台東台9線要拓寬為4線道，至今仍尚無動靜，依然只有2線道；因此，民眾黨要推動花東公路4線道，以及花東鐵路及南迴鐵路雙軌化。

柯文哲說，台東有蘭嶼、綠島及原住民部落，只要將元素發揚光大，自然會帶來觀光。

柯也批藍、綠兩黨的所做所為，同時回應美豬議題，他說「吃瘦肉精的美國豬肉會提升台灣國際地位，做為知識分子聽了感到圈圈叉叉」；他指出一般民眾最關心的是，孕婦、兒孫吃了瘦肉精，自閉症百分比是否會提高？會不會生出問題小孩？而非台灣國際地位，藉此強調黨的核心價值是「以民為本」。

邱臣遠台東服務處由陳品樺擔任服務處主任委員，並由柯文哲親自授旗，他表示，在中央有邱臣遠、在台東有陳品樺，共同為台東鄉親服務。

此外，針對秋鬥遊行，柯文哲表示基於行政中立考量，他不會去參加，強調首長參與遊行，將會製造警方的困擾與負擔，以及現場混亂，但會去指揮中心坐鎮。

(中時 )