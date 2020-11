川普團隊在賓州的訴訟案吞敗仗,賓州共和黨籍法官21日駁回川普律師團提出要求約700萬張郵寄選票失效的訴訟,法官更痛批以朱利安尼為首的律師團隊提不出證據。

綜合美國有線電視新聞網(CNN)、「財經內幕」(Business Insider)報導,川普團隊在賓州最主要的訴訟戰遭遇挫敗,當地共和黨籍聯邦地方法院法官布朗(Matthew Brann)駁回了一項要求讓約700萬張郵寄選票失效的訴訟。

以川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)為首的律師團在法庭文件中指控賓州選務官員「參與不正當的陰謀」,「透過計算不正當的選票讓拜登贏過川普。」不過律師團並未提供相關證據,僅表示「將會尋求透過計算合法選票讓川普勝選的補救措施」。

此外,此份訴訟也聚焦在部分郡讓選民投完票後還能修改、糾正部分較小的文書錯誤,例如忘記在郵寄選票中夾帶保密文件等。「財經內幕」指出,賓州各郡的選舉規定不同,部分郡同意讓選民在投票後仍能修改文書錯誤,部分郡不行,川普此次訴訟中,其中2名共同原告就表示他們所在的郡政府不讓他們修改選票錯誤,因此拒絕計算他們投給川普的選票。

不過這2名原告不向自己的郡政府提告、請求承認自己的選票,反而向其他賓州各郡提起訴訟,聲稱待遇不公平,應該讓其他選票都作廢,影響將近700萬張選票,布朗在判決書中表示,如果真的作廢其他數百萬張選票將「違憲」。

不僅如此,布朗更在意見書中嚴詞痛批川普律師團提不出任何好理由及證據,「在尋求令人震驚的結果時,有些人可能會期待原告帶來強有力的法律論述及證明腐敗猖獗的事實證據」,「不過這並沒有發生,反而法庭被呈上勉強且缺乏依據的法律論述」,「也沒有證據支持。」

「在美國,這不是剝奪任何一位選民權利的正當理由,更不用說是全美第六大州的所有選民了,我們的人民、法律、機構要求得更多。」

布朗也譴責律師團讓這起訴訟造成混亂,指出他們「多次試圖修改訴狀內容」,更在「72小時內讓律師出庭卻又撤訴」。

目前朱利安尼及斯卡林(Marc Scaring)是川普團隊賓州訴訟的唯二辯護律師,另外5名律師先前相繼退出此案。

「財經內幕」指出,布朗幾乎駁回了朱利安尼及斯卡林在這起訴訟中提出的每一個論點。

CNN指出,賓州訴訟本質上是川普團隊在關鍵州翻盤選舉結果的最後一個主要訴訟,布朗駁回這起訴訟是川普團隊自大選日以來的第30場司法敗仗,這當中川普團隊只贏了2場,而且影響的票數都很少。

針對賓州訴訟遭駁回,路透社報導,川普律師團周六表示預計將此案提交美國聯邦第三巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Third Circuit)。

