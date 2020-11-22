台中市外埔區鐵山里簡先生日前跌倒致顱內出血，術後成為植物人，但護理之家安置費負擔沈重，市議員吳敏濟得知後除協助取得身障證明及機構托育補助外，也呼籲社會善心人士共同伸出援手。

46歲簡先生原在機械公司上班，但受景氣和疫情雙重影響失去工作，打零工又被積欠薪資，今年8月30日在家中廁所意外跌倒致顱內出血，緊急送醫開刀後未能康復，經診斷昏迷指數3成植物人，目前安置在護理之家，每月固定費用3萬餘元，長期負擔十分沈重。

由於簡先生父母年事已高，手術費用由在建築工地工作的弟弟和出嫁的妹妹共同負擔，他們各自有家庭，且經濟狀況不寬裕。

吳敏濟除了協助家屬取得身心障礙證明，並申請機構托育補助，近日已聯絡大甲扶輪社及台中市德善興善德會給予急難慰助金，希望社會善心人士共同伸出援手，幫助簡家渡過難關。

吳敏濟同時安慰簡家人勇敢面對挑戰，並舉某位老鄰長的例子，同樣是昏迷指數3，在家人陪伴安慰之下，1年後功能已逐漸恢復，何況簡先生正當壯年，好轉的機會依然存在。

(中時 )