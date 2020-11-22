這下子暴龍後衛范維利特真的荷包賺飽飽了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞22日爆料，范維利特將跟暴龍完成4年8500萬美元續約，其中第4年是球員選項，創下NBA落選球員史上最高薪資合約紀錄，暴龍擺明就是不想放走他。

身為2016年NBA落選球員，范維利特生涯前4個球季總共只領1990萬美元，如今以平均年薪2125萬美元續留暴龍，已經充分達到他先前的預估價值，因為范維利特早已放話，希望自己投入自由市場至少拿到年薪2000萬美元以上合約。

范維利特有辦法拿到如此高薪續約的主因，在於他是2018-19年球季暴龍奪冠主要功臣之一，上季平均拿下17.6分、6.6助攻，也比2018-19年球季場均11.0分、4.8助攻表現進步，來到今年季後賽，他更交出場均19.5分、6.9助攻與4.4籃板。

暴龍會砸下這麼多錢續留范維利特的另一原因，在於先前謠傳擁有足夠薪資空間的尼克，有興趣招募范維利特，但根據《紐約每日新聞》記者邦迪爆料，尼克根本沒跟范維利特見過面，也就代表這個謠言完全是誤會一場，反正他都續約了。

(中時 )