第57屆金馬獎昨晚在國父紀念館盛大展開，今年世新有多名校友入圍金馬獎，新聞學系校友李烈監製的《消失的情人節》及《廢棄之城》分別奪得最佳劇情長片及最佳動畫長片，雙料得獎，她鼓勵學弟妹：「做就對了！」

李烈是世新大學新聞系第四屆傑出校友，他監製的動畫片《廢棄之城》勇奪本屆金馬最佳動畫長片，她在領獎台上感動落淚，感性地表示：「做電影的人一定要有一些天真、一些浪漫、一些理想性，更重要的是，一定要有些任性，廢棄之城可能是我做過最任性的事。」

同時由她監製的《消失的情人節》，也不負眾望得拿下5項金馬大獎，如最佳劇情長片、最佳導演、最佳原著劇本、最佳視覺效果、最佳剪輯等獎項，可說是此次金馬獎的大贏家。

也是世新大學廣播電視電影學系的傑出校友瞿友寧，日前重返母校與廣電系的學弟妹們分享他所監製的作品《刻在你心底的名字》，此次也獲得最佳攝影及最佳電影歌曲；作品《無聲》也是由多數世新人參與製作，如校友瞿友寧監製、柯貞年擔任導演、林品君擔任編劇、王威人擔任製片等，拿下金馬最佳新演員及最佳音效。

世新大學身為台灣傳播教育的龍頭，設有多項傳播教育的高階設備，現有的全媒體大樓，設有多項可媲美業界的高階媒體產製設備，期盼能夠提供給世新學生最好的學習環境，培育出更多優秀的世新人。

(中時 )