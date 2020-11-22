女星辜莞允（Nono）捲入偷拍昔日好友鮪魚私密照，不僅被對方告上法院，形象大傷的她演藝事業更是跌至谷底，消失螢光幕多時的她，近日曬出盛裝喝朋友喜酒的美照，疑似搶走新娘風采挨轟，對此她則是在限時動態發文澄清。

辜莞允昨天（21日）出席友人的婚宴，只見她PO出與多位好友的合照，照片中只見她身穿白色蕾絲長洋裝，胸前挖空剪裁露出雄偉東西半球及深邃事業線，至於下半身則是開高衩透明裙襬，一雙修長美腿若隱若現引人遐想，不過由於裝扮過於火辣，被網友質疑根本搶光新娘風采，認為她此裝扮實在不適合穿去婚宴。

辜莞允對於婚禮裝扮挨轟發文澄清。（圖／nolovehowll IG）

對此，辜莞允也趕緊在限時動態發文澄清，她表示：「鼻（不）要再罵我了吧哭，真的有跟新娘報備的啦」，不過參加婚禮讓她與許多久違的友人碰面，讓她興奮直呼：「見到好多好久不見的朋友開心，辦在遠企也開心」。

而她傲人的好身材也是有目共睹，數個月前現身白沙灣海水浴場時，只見她身穿花色的比基尼，露出飽滿W型雙峰，讓網友看的是鼻血直流，不過卻也遭到部分網友質疑是否變胖？她則是大方自嘲：「我就是胖」，率真反應被網友讚爆。

(中時新聞網)