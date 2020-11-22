高雄市長陳其邁22日出席月世界遊客中心開幕活動，對於下午將在台北舉行的秋鬥大遊行活動，他表示，台灣是一個民主的國家，任何人都有權利表達自己的意見。我們提醒參加活動的民眾注意安全，天氣炎熱，要注意補充水份，一路平安。

對於民眾堅決反對萊豬進口，陳其邁說，因為今天秋鬥也有政黨參加，動員參加活動，當然都有各自有不同的動員來表達他們的意見，我們都充分尊重。

高雄市長陳其邁（左五）、民進黨立委邱議瑩（左四）等人22日出席月世界遊客中心開幕活動。（林瑞益攝）

至於月世界，陳其邁表示，月世界有惡地形，是台灣絕無僅有的地景公園，每年吸引很多的遊客到這裡觀光。從這裡又可以連結到旗山、美濃，跟大岡山是絕佳觀光線的戰略位置，所以，我們希望藉由遊客中心的成立，能夠提供更完整的服務，給所有的旅客。

陳其邁也向民眾推薦，到高雄旅遊一定要到月世界打卡，他說，沒有看過月世界，只到高雄的亞灣或者旗美地區是有點可惜，一定會有遺珠之憾，所以，一定要來月世界，這裡是打卡聖地。

(中時 )