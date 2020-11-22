黃蜂隊砸大錢簽下前鋒海沃德(Gordon Hayward)，4年1.2億美元，外界驚訝老闆麥可喬丹(Michael Jordan)居然會花這麼多錢，3000萬美元的年薪來簽下近來腿傷纏身的海沃德。同時砍掉巴坦(Nic Batum)釋出薪資空間。

喬丹去年還不肯以超級合約留住肯巴沃克(Kemba Walker)，這次卻買斷巴坦最後一季球員選項2700萬美元，等於未來3年平均900萬美元再加海沃德3000萬美元年薪，一來一往其實花的錢不會比較少，相當於直接4000萬美元年薪簽了肯巴沃克。

過去16個球季，黃蜂只打過3次季後賽，喬丹選過的6個首輪球員，其中5人生涯場均不滿10分，唯一的例外是肯巴沃克。

公平的說，喬丹喜歡海沃德不是沒理由的，他6年前就出價想把人從爵士挖過來跟肯巴沃克搭配。雖然沒成功但海沃德接著連續3季繳出場均19分以上，2016-17球季場均飆到21.9分而首次入選明星賽。喬丹那次終於沒看走眼，現在海沃德取得自由身，當然買定他了。

黃蜂剛選到的探花「球弟」拉梅洛鮑爾(LaMelo Ball)也是控衛，正好搭配前鋒海沃德。喬丹因為簽這兩人被球迷嘲笑，看看新球季他們能不能幫老闆喬丹爭一口氣。

(中時新聞網)