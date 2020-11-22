孕婦產後入住月子中心已成趨勢，但高昂的花費也讓另一半大喊吃不消！一名孕婦在網路上抱怨她老公嫌月子中心住20幾天要價24萬太貴，只肯出一半，此舉讓她怒火中燒，怒嗆老公若不全出，「小孩跟我姓，以後也跟你沒有任何關係！這麼愛錢就讓錢陪你到終生吧」，超激烈反應引發網友們熱議。

這名孕婦在臉書《靠北婚姻2.0》表示，自己懷胎10個月為夫家傳宗接代、繼承香火，要求住月子中心好好休養並不過分，畢竟長輩都說月子沒養好，以後身體會痠痛纏身、慢性病找上門，而且讓嬰兒24小時有更好的照顧，不用半夜起床餵奶，影響睡眠，是月嫂根本不能比的，「也沒要求一定要住頂級的，中高級的月子中心就好」，很困難嗎？

原PO反問，若24萬就叫花太多，有想過她懷胎十月胎兒壓迫到神經痛麻，每天不吃藥苦撐、坐著睡覺的痛苦嗎？認為24萬除以10不過就每個月比基本工資高一點而已，也要計較「要住月子中心就要自己出一半費用，不出就必須同意請月嫂照顧」，更放話老公若堅持不全付，那她就把小孩帶回娘家自己養，小孩跟她姓，決心與老公鬥到底。

看完原PO非住月子中心不可的言論，引發網友熱烈討論「還有這樣算法，也太妙了」、「做月子應該量力而為，不要用懷孕道德綁架老公」、「所以你是被請去當代理孕母的嗎？」，也苦勸原PO「如果妳老公經濟許可，真的可以再討論，但看他反應就是沒辦法，這樣逼迫何苦，月嫂也很好啊」。

(中時新聞網)