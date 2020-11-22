汽車產業在新能源議題推動下不斷推陳出新，HYUNDAI即宣告在台進入新能源元年，並納入2025 HYUNDAI品牌戰略重要版圖。繼上半年導入KONA Hybrid後，HYUNDAI再推出全新改款IONIQ Hybrid，廠方數據：1.6L汽油引擎搭配鋰電池動能系統，可達24.7km/L一級油耗表現。這次長途試駕超過500km，在沒有刻意節能的駕駛方式下，仍有21.7km/L的平均油耗水準，「好省油」！

不過，讓我覺得更有趣的是新款IONIQ Hybrid配置附換檔撥片的多功能方向盤，在SPORT運動模式下，升降檔的方式和油車相同，但轉換到ECO模式時，升降檔的功能變成調節電能回收阻力的切換，一共有三段，這在一般道路行駛時用在接近紅燈停等，或是在山徑的下坡路段，甚至高速公路大坡段（如林口、三義大坡）上都可以適時達到減速及回收電力的功能，一種車卻有兩種駕馭特性，可謂節能與性能兼容並蓄。

許多人可能還不知道，HYUNDAI IONIQ為全球車壇首款在同一平台上可分別搭載油電混合（HYBRID）、純電動（EV）及插電式混合（PHV）等三種動力選擇的車款，IONIQ可說是HYUNDAI於新能源領域之先驅者。國內市場則是自2017年由HYUNDAI總經銷南陽實業引進，首款即為IONIQ Hybrid，為台灣的油電車市場帶來嶄新風貌。

HYUNDAI IONIQ Hybrid還有許多高科技感的配備，例如複眼式LED頭燈具備自動調整遠光燈功能；7吋全彩數位儀表可依不同駕駛模式切換，提供更清晰的行車資訊；8吋懸浮式觸控多媒體影音主機支援Apple Carplay、Android Auto，車室搭配科技藍色氣氛燈、手機無線充電裝置，透過多樣科技加持，讓旅程更為便利舒適。

新款IONIQ Hybrid搭載的HYUNDAI SmartSense智能安全科技，舉凡SCC智慧型主動車距維持系統（附Stop & Go）、FCW前方撞擊警示系統/FCA前方主動撞擊煞停輔助系統（含行人偵測）、LFA車道維持輔助系統、LDW車道偏移警示系統/LKA車道偏移輔助系統、LVDA前車駛離提醒系統、DAW駕駛疲勞警示系統，以及HBA智慧型遠近光燈調節系統等，提供Level 2半自動駕駛等級。

車身部分則大幅採用AHSS先進高剛性鋼材打造超高車體結構剛性，先進高剛性鋼材使用比例高達53.5%，搭配全車7具SRS輔助氣囊，因此在2017年上市後連續3年獲得國際車輛安全評鑑機構IIHS TOP SAFTY PICK的榮譽。

多功能方向盤附換檔撥片。（陳大任攝）

中控螢幕可顯示能耗分析。（陳大任攝）

每次行程結束即會提供駕駛風格分析。（陳大任攝）

塞車走走停停或是排隊停等紅燈時，若前車駛離即會提醒駕駛人跟上。（陳大任攝）

排檔桿握感不錯，前方置物區具無線充電功能。（陳大任攝）

後座空間寬敞。（陳大任攝）

後座有空調出風口設計，可惜未配置充電插孔。（陳大任攝）

掀背式尾門開度大，更方便取放物品。（陳大任攝）

複眼式LED頭燈及雙刀式LED日行燈。（陳大任攝）

輪圈造型為低風阻設計，並具未來科技感。（陳大任攝）

車尾造型相當俐落大方。（陳大任攝）

(中時 )