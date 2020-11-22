高雄市三民區九如一路22日凌晨2時55分發生一起自小客翻覆車禍事故，警方獲報後派員趕赴現場救援，幸好張姓駕駛（50年次）僅有手臂受傷，並無大礙，但經過警方酒測，張男酒精值高達0.34mg／l，警方立即將他帶回調查，並依公共危險罪移送偵辦。

警方獲報後到場時，發現白色自小客車「四輪朝天」，翻覆於快車道上，張男則是在目擊民眾的協助下從駕駛座脫困，張男為了躲避酒駕責任，起初還不願承認有駕駛行為，但經過民眾指認，確認張男就是駕駛人，隨後張男也在做筆錄時坦承他酒後駕車的錯誤行為。

警方表示，張男供稱自己在台南當廚師，21日晚間應朋友邀約，到高雄青年路某間燒烤店飲酒聚會，因為喝到很晚，當時想要駕租賃車返回台南，沒想到行經九如路時，要撿拾掉落在駕駛座底部的手機，才導致車輛失控先撞上分隔島變電箱後翻覆，由於張男駕駛的是租賃車，賠償部分將由租賃公司與張男做後續處理。

高市警三民二分局呼籲，「酒醉似泥濘、行車如賭命」，汽機車行駛於道路上應尊重自己及用路人安全，而酒後駕車卻極易造成交通事故，害人又害己，警方也會對易酒後駕車的肇事路段進行加強稽查取締，防止酒駕惡行再釀悲劇。

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(中時 )