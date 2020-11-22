大陸18日首次發行負利率主權債券，發佈幾日後被國際投資者搶購，不少人好奇，「負利率還搶著買？」，大陸專家表示，其原因有三，分別為國際市場預期歐元利率將進一步下行、大陸主權債券信用高、外資看好大陸經濟前景。

大陸財政部18日發行40億歐元主權債券，其中，5年期7.5億歐元，發行收益率為-0.152％；10年期​​20億歐元，發行收益率為0.318％；15年期12.5億歐元，發行收益率為0.664％，大陸財政部表示，此次發債是2019年重啟歐元主權債券發行後連續第二年發行，取得了截至目前大陸境外主權債券發行的最低收益率，其中5年期採用溢價發行，票息0％，首次實現負利率發行。

從發行情況來看，國際投資者認購踴躍，訂單規模達到發行量的4.5倍，投資者群體豐富，涵蓋央行、主權基金、超主權類及養老金、資管和銀行等，不少人好奇，這種「借100元最後可能還你99元的債券」，為什麼在負利率情況下，投資者依然搶購呢？大陸專家說明其原因有三：一是預期歐元利率將進一步下行。東方金誠首席宏觀分析師王青認為，市場接受以歐元計價的中國負利率主權債券，表明投資者預期歐元利率還有進一步下行空間，這些投資者可以更低的收益率（即更高的債券價格）賣出負利率債券，從而獲取正收益。新冠肺炎疫情暴發後，歐洲央行貨幣寬鬆再度加碼，歐元區負利率盛行，其中18日德國5年期國債收益率為-0.76％。

二是大陸主權債券信用高。大陸政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才認為，雖然這次歐元主權債券以很低的負利率發行，但在歐洲金融市場上，這一利率水平還要高一點，從投資者角度看，收益率相對來說並不低。王青認為，市場接受以負利率發行的大陸主權債券，也顯示國際投資者對中國主權信用抱有很高信心。據了解，標普全球評級和惠譽評級均授予此次發行的歐元主權債券「A＋」評級，與大陸「A＋」主權評級一致，也就是說，大陸的主權債券對外資來說更安全，投資風險比較小。

三是外資看好大陸經濟前景，大陸民生銀行首席研究員溫彬認為，目前歐元區的存款基準利率已經是負值，歐洲多國長期國債收益率也是負利率區間，在此背景下，國際投資者搶購大陸主權債券，實際上也反映了他們看好大陸經濟前景。

大陸財政部表示，此次發行採用「三地上市、兩地託管」模式，在倫敦證券交易所、盧森堡證券交易所和香港證券交易所三地上市。

溫彬說，大陸財政部順利發行40億歐元主權債券，有利於進一步推進人民幣國際化，對於完善歐元主權債券收益率曲線具有積極的意義。

(中時 )