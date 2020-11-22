原本希望可以跳槽湖人、快艇兩支洛杉磯球隊其中之一，重新跟前未婚妻柯勒卡戴珊住近一點的騎士中鋒「TT」崔斯坦湯普生，如今為了賺多點錢只好另謀出路，《Yahoo Sports》資深記者海恩斯22日爆料，TT已跟塞爾提克簽下2年1900萬美元合約。

上季效力騎士仍有場均12.0分、10.1籃板，投籃命中率5成12成績的崔斯坦湯普生，由於騎士內線戰力相當擁擠，讓他早就想要跳槽其他球隊，其中以前隊友「小皇帝」詹姆斯領軍的湖人，以及前總教練泰隆盧掛帥的快艇最可能搶到他。

沒想到湖人爆冷突然簽下上季年度第六人快艇前鋒哈瑞爾，代表他們已經提前放棄崔斯坦湯普生，就在外界認定他將跳槽快艇補上哈瑞爾離隊後的內線空缺，他卻透過自己王牌經紀人瑞奇保羅宣布加盟塞爾提克，完全跌破外界眼鏡或預測。

但對塞爾提克來說，找來崔斯坦湯普生確實是個不錯補強，畢竟上季他們在禁區只能依賴身高不夠的蒂斯打中鋒，內線往往成為最大漏洞，根據《ESPN》統計，塞爾提克已有13個球季沒有球員平均籃板上雙，或許TT的加盟就可打破這項難堪紀錄。

(中時 )