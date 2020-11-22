中興大學將規劃在南投縣中興新村開設分校，中興大學表示，感謝行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧積極促成，興大願意配合中央政策，協同地方社群努力，積極推動教育。而外界關心增設醫學系一事，中興大學則說，因全盤考量硬體建置、交通便利及教研整合，現階段將以校內現址為優先考量。

中興大學表示，過去數年興大積極爭取中興新村南核心區，規劃建構AI農業實驗場域，推廣智慧農業4.0等措施，逐步落實興大進駐中興新村的有利環境。

中興大學申設學士後醫學系一案，11月獲得教育部同意繼續籌備，目前正針對教育部及醫學院評鑑委員會（TMAC）所提審核建議進行補正。教育部將再召開跨部會專業審查會議討論，通過審議後將可設立。

南投縣議員在近日在縣政總質詢中，也關切中興新村增設中興大學分校一事，對此，南投縣長林明溱說，據他所知，中興大學的確計畫在中興新村設新校，而他雙手贊成，因這樣有助該地整體活絡，希望國家發展委員會等相關單位趕快辦理，不要又是空頭支票，早日讓中興分校設立，一定會活化地方經濟。

南投縣政府財政處長李良珠表示，據縣府得到的最新消息，中興大學計畫在中興新村南核心區域設立分校，地點可能是現在的國家文官學院中區培訓中心，如未來設立，該校舍主要供大一新生在分校上課。

中興新村精省之後，過去台灣省政府所在地因定位不明，發展日漸蕭條，不見過去獨樹一格的榮景，如今高等教育資源有機會進駐，地方政府全力贊成，希望打造一番新氣象。

(中時 )