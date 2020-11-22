第57屆金馬獎頒獎典禮昨（21日）晚圓滿落幕，81歲的「國民阿嬤」陳淑芳以《孤味》和《親愛的房客》一舉拿下影后和女配角獎，成績驚人，律師呂秋遠凌晨則在臉書感性發文：「她不只是得獎，而是告訴我們這些平凡的人一個故事，『我這一生就是演員，我應該要演好，別人看不見也沒關係。』」

81歲陳淑芳拍戲拍了63年，一入圍金馬就連續拿下影后和女配角獎，律師呂秋遠今凌晨則在臉書表示，陳淑芳不是年輕人耳熟能詳的演員「但她是陪伴我們這一代的中年人，最親切的配角」，在許多電視劇、8點檔都可以看到她的身影。

呂秋遠進一步寫下：「她容易嗎？沒有這個問題，因為她就是喜歡演戲」，陳淑芳不管有沒有人看到她，她都熱愛這個工作「所以她認真做，不論有沒有人認識她，她都認真做。即使只有一句台詞，她是演員，就要做好。」

呂秋遠反問：「她給了我們什麼鼓勵？」呂秋遠則寫下，不要認為自己的工作沒價值、沒有讓人看見「重要的是，你要喜歡自己的工作，因為那不只是一份讓自己活下來的賺錢工具而已，而是不喜歡，就不會長久。」

最後，呂秋遠提到，陳淑芳不只是得獎「而是告訴我們這些平凡的人一個故事，『我這一生就是演員，我應該要演好，別人看不見也沒關係。』真的，那道光，最後終會有人看見的。」

「人出生就拿到一張單程車票，坐到哪裡不知道，一路上有人上車、離開，都是過客，遇到就是緣分。」陳淑芳。 1939年出生的國民阿嬤，第一次入圍金馬獎，就連得第57屆最佳女主角與最佳女配角兩個獎項。她不是年輕人耳熟能詳的演員，但她是陪伴我們這一... 由呂秋遠發佈於 2020年11月21日 星期六

(中時新聞網)