炸物是許多人的宵夜、解饞首選，但有一名吳姓女子買個鹹酥雞，卻因此買得一肚子火。她表示，一袋鹹酥雞內卻有一半食物臭酸，致電店家反應，沒想到對方只回「好！掰掰」，接著就掛上電話，讓她氣得上網爆料大罵「我還在講話欸掛屁啊！」

原PO於《爆怨2公社》分享不愉快的消費經驗，昨（21）日在某家鹹酥雞店點餐，沒想到有一半的食物都「臭酸」，像是甜不辣、百頁豆腐及豆干，不僅吃起來味道怪怪的，還有部分炸物沒有胡椒粉，甚至明明未點花枝丸，店家多放還多收錢。

原PO氣得打電話至店家反應問題，「甜不辣、百頁及豆乾酸掉了，請注意一下檯面上還沒賣出的食物。」才剛講完，女店員回了句「好！掰掰」隨即掛上電話，讓原PO當場傻眼怒罵「Ｘ的我還在講話欸掛屁啊！」並認為基本的都會問「需不需要補一份？」或是「下次去退錢」等，但對方什麼抱歉回應都沒有，令她火大「我是花錢來受罪的嗎！！！！！！！氣瘋！」

她也在文章補充，這家鹹酥雞店之前並無請工讀生，老闆一個人賣都好好的，自從請了工讀生妹妹後，經常被客人抱怨，也透露其實不少民眾都領教過工讀生的態度，讓她感嘆「賣個炸雞可以賣到變全鎮公敵。」

不少網友看了也傻眼，「我也常買到臭酸的」、「以為平息了.....又要再炸一次了，雖然上次的事情我就沒再去過了，炸物店搞到自己店都炸掉了」、「歐買尬，前幾天才在說好像平息了，現在爆更大，之前在社團沸沸揚揚就算了⋯⋯現在全台灣都看見了，妹妹太猛」。

(中時新聞網)