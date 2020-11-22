賴清德被問到秋鬥遊行看法 面露尷尬笑容不回應

副總統賴清德22日來到苗栗縣走訪樟之細路「老官道」，宣示「健康台灣，走入綠道」，面對記者3度提問對秋鬥遊行的看法，他面露尷尬笑容不回應。

賴清德22日受台灣千里步道協會邀請，走訪位於苗栗縣大湖鄉的老官道。樟之細路北起桃園龍潭三坑，南迄台中東勢，串起自然生態、歷史人文、生活記憶、多元族群與產業鏈的步道網絡，客委會3年多來已完成220公里主線定線及指標設計，去年與韓國濟州偶來步道締結友誼步道。

副總統賴清德22日來到苗栗縣走訪樟之細路「老官道」，邀請國人走步道，活到老健康到老。（巫靜婷攝）

副總統賴清德22日來到苗栗縣走訪樟之細路「老官道」，邀請國人走步道，活到老健康到老。（巫靜婷攝）

賴清德指出，樟之細路是他當行政院長核定的7條國家級步道中，3條優先要做的步道，開玩笑說「今天來走也等於在驗收」。他表示，國人比較重視後端醫療照顧、長期照顧，不重視前端健康促進及疾病預防，邀請國人走步道，活到老健康到老，並強調健康的台灣是大家共同的目標，先由個人做起。

賴清德說，台灣平均餘命超過80歲，但不健康的年數是8.4歲，也就是說國人平均有十分之一的時間是不健康的，另外昨天國民健康署公布資料，國人體重過重、肥胖盛行率，小學生每4個有1個體重過重或肥胖，國中生不到4個就有1個，高中生接近3個就有1個，18歲以上成年人將近2個就有1個。

他表示，若是體重過重或是肥胖，免疫力降低容易得流感或是新冠肺炎，預防注射效果也不好，對健康重要性可見一斑。

(中時 )