惡煞凌虐！新北市1名蘇姓男子，2016年4月向陳姓男子借4萬元，卻未歸還，不久又想再借錢，陳隨即找來鄭姓友人助陣，將蘇約到民宅，便將蘇關在廁所，用手銬銬上洗手台水管， 並用1公尺長的木刀伺候，蘇遭關40小時後，趁隙跳窗脫困報案，警方再追逐陳、鄭時，陳因有前科拒捕遭警擊斃，鄭則被判處有期徒刑。

檢警調查，蘇因手頭緊，向陳借了4萬元後，並未還錢，過了5個月，又再向陳開口借錢，陳大為不滿，於是藉機謀畫，找來鄭一同將蘇約到萬里一間超商碰面，隨後轉場到1名徐男家中，豈料陳、鄭立刻將蘇銬在樓梯間扶桿上，拿起預留好的木刀狂毆，接著怕有人發現，再將蘇銬在家中廁所，輪流看守。

之後，徐男因擔心父親回家會發現蘇，於是請陳、鄭將人帶走，豈料蘇立刻跳窗消失，去向警方報案，警方在追捕陳、鄭時，陳因涉及他案拒捕，遭警方擊斃，鄭則被逮。

鄭男出庭時否認犯行，堅稱沒限制蘇男自由，也沒毆打；徐男則坦言，他出借場地，讓陳、鄭將蘇關在他家中，因怕爸爸詢問便要他們把人帶走。

基隆地院法官認為，鄭男所述為推諉之詞，依傷害罪判有期徒刑4月，得易科罰金12萬元；另依剝奪他人行動自由罪判有期徒刑7月。

(中時 )